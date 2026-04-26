От зоны отчуждения к комфортной жизни: как государство вкладывается в восток Могилевщины

В жизни можно найти много примеров того, как личная инициатива и труд дают результат. Но чтобы таких историй успеха - в спорте, бизнесе или сельском хозяйстве становилось больше, нужен прочный фундамент.

Государство продолжает инвестировать в территории, которые когда-то называли "зоной отчуждения". Юго-восточные регионы Могилевской области получат возможность развиваться и дальше. Новая программа господдержки районов, пострадавших от аварии на ЧАЭС, находится в стадии разработки.

В нее должны войти проекты, которые позволят вывести на уровень не только промышленный сектор, но и социальную сферу. И все это ради комфортной жизни людей, кто остался жить на своей малой родине, и мечтает о том, чтобы она стала краше.

Климовичи - районный центр на востоке Могилевской области, уютный и благоустроенный. Малая родина учительницы Тимоновской средней школы Ирины Чигилейчик, которую она очень любит. Сюда она вернулась после учебы в Витебском госуниверситете.

Климовичи

За последние годы райцентр очень изменился. Этому поспособствовали в том числе и "Дажинки": город принимал областной праздник тружеников села. Километры дорог и тротуаров были обновлены, стали ярче наши многоэтажки, появились велодорожки, новые спортивные площадки, в том числе от Президентского спортивного клуба.

спортивная площадка в Климовичах

Стал ярче и главный парк - гордость горожан. Здесь находится амфитеатр, ежегодно он становится площадкой для Международного фестиваля детского творчества "Золотая пчелка".

В Центре культуры занимаются творчеством местные артисты. Нередко приезжают и звезды эстрады. После реконструкции зрительного и танцевального залов, кабинетов и гримерок всему зданию придали современный яркий вид. Закупили новое световое и звуковое оборудование. Теперь здесь стало очень уютно.

Центр культуры в Климовичах

Фактически с нуля восстановлен и районный краеведческий музей, где собрана вся история Климовичского края - от археологии до современности. Есть и интерактив: рассказы о людях, знаменитых уроженцах края - тружеников, поэтов. Среди совершенно новых экспозиций - документы, рассказывающие о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны, ведь такое забыть нельзя.

Сохранили за эти годы и промышленный потенциал города и района. Про это не раз говорил Президент Беларуси Александр Лукашенко, что очень важно. Будет экономика - будет все. Местный Климовичский комбинат хлебопродуктов - лидер на юго-востоке по производству муки. Кстати, в 2025 году здесь установили рекорд - продали свыше 5 тыс. т. Спрос на местное сырье растет не только в области.

Климовичский комбинат хлебопродуктов

Новым масштабным проектом стало и строительство в районе большого свиноводческого комплекса на 51 тыс. голов. И это не только продовольственная безопасность региона, а то, что нужно людям, - полсотни новых рабочих мест, достойная зарплата, тогда никто не будет уезжать.

Климовичи все чаще стали привлекать тех, кто хочет начать здесь свой бизнес, например, производить молочные смеси. Появится еще один сушильный комплекс, семенная линия. А еще линия гранулирования для производства комбикормов на местном КХП.

Доступна и медицина: работает центральная районная больница, поликлиника, а еще 16 детских садов в районе и 3 городских школ, есть гимназия. Аграрный колледж ежегодно пополняет хозяйства ветеринарами, механизаторами - необходимыми специалистами для АПК.

Строится и новое жилье, в том числе для молодых специалистов, многодетных семей. Ежегодно появляются несколько десятков новоселов.