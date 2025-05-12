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Отопление в соцобъектах включат почти во всех городах Брестского региона

Отопление в соцобъектах включат почти во всех городах Брестского региона

В городах и районах Брестской области приняли решение о включении отопления в социальных объектах, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на областное унитарное предприятие "Управление ЖКХ".

Такие решения не поступили только из Жабинковского и Столинского районов.

"В связи со среднесуточной температурой наружного воздуха менее 8 градусов принимаются решения о запуске отопления в социальных объектах. Речь идет о больницах, детских садах, школах. В основном включается режим протапливания", - рассказали в управлении ЖКХ.

В некоторых районах батареи в режиме протапливания включили и в жилфонде.

Первые районы начали повторно включать отопление в соцсфере с 8 мая. Такой режим продлится до наступления устойчивых положительных среднесуточных температур.

Брестская областьотопление