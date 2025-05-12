3.67 BYN
3.02 BYN
3.42 BYN
Отопление в соцобъектах включат почти во всех городах Брестского региона
Отопление в соцобъектах включат почти во всех городах Брестского регионаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5183f593-0777-4fec-8d6a-197105a65d04/conversions/b68565c7-d6c4-43bb-bf46-aa572bcf8df9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5183f593-0777-4fec-8d6a-197105a65d04/conversions/b68565c7-d6c4-43bb-bf46-aa572bcf8df9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5183f593-0777-4fec-8d6a-197105a65d04/conversions/b68565c7-d6c4-43bb-bf46-aa572bcf8df9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5183f593-0777-4fec-8d6a-197105a65d04/conversions/b68565c7-d6c4-43bb-bf46-aa572bcf8df9-xl-___webp_1920.webp 1920w
В городах и районах Брестской области приняли решение о включении отопления в социальных объектах, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на областное унитарное предприятие "Управление ЖКХ".
Такие решения не поступили только из Жабинковского и Столинского районов.
"В связи со среднесуточной температурой наружного воздуха менее 8 градусов принимаются решения о запуске отопления в социальных объектах. Речь идет о больницах, детских садах, школах. В основном включается режим протапливания", - рассказали в управлении ЖКХ.
В некоторых районах батареи в режиме протапливания включили и в жилфонде.
Первые районы начали повторно включать отопление в соцсфере с 8 мая. Такой режим продлится до наступления устойчивых положительных среднесуточных температур.