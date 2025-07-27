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Пассажиры маршрутки пострадали в аварии в Ивановском районе
Автор:Редакция news.by
Авария с маршруткой произошла 27 июля в Ивановском районе Брестской области. По предварительной информации, водитель за рулем микроавтобуса Mercedes-Benz пошел на обгон, но не справился с управлением.
В итоге транспорт с людьми вылетел в кювет и опрокинулся. 7 пассажиров доставлены в больницу для оценки состояния здоровья.
Уточняется, что маршрутка выполняла рейс "Иваново-Гродно". На месте ДТП работают дорожная милиция и следователи.