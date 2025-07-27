Пассажиры маршрутки пострадали в аварии в Ивановском районе

Авария с маршруткой произошла 27 июля в Ивановском районе Брестской области. По предварительной информации, водитель за рулем микроавтобуса Mercedes-Benz пошел на обгон, но не справился с управлением.

В итоге транспорт с людьми вылетел в кювет и опрокинулся. 7 пассажиров доставлены в больницу для оценки состояния здоровья.