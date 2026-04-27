Поселок, отказавшийся исчезать: как Брагин выжил после чернобыльской катастрофы
Сила народа как никогда проявляется в кризисные моменты, которые он переживает. Одна из таких страниц истории для Беларуси - авария на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.
АЭС расположена на территории Украины, но трагедия оказалась общей для СССР, и пострадала тогда по большей части белорусская земля.
Казалось, время для небольшого городка на юге Беларуси Брагина 40 лет назад остановилось. Он, как и сотни других населенных пунктов в 30-километровой зоне, должен был исчезнуть. Жителей вывозили на чистые территории, но город упрямо хотел жить.
Петр Романюк, зампредседателя Брагинского райисполкома:
"Мы отселяли людей в апреле и надеялись, что люди возвратятся обратно. Военные говорили, что народ отселяется временно, на 3-4 дня, максимум на неделю. Люди брали с собой только документы и деньги, они не могли даже выговорить слово "радиация", "рация" называли. Был приказ оставить в населенном пункте мужчин, а детей, стариков и женщин вывезти".
Официально только из Брагинского района были отселены 29 тыс. человек, впоследствии самостоятельно выехали еще порядка 5 тыс.
После аварии люди уезжали сами по большей части из-за нехватки работы, ведь колхозы сократили, а из 30-километровой зоны вывезли скот, технику и корма. До катастрофы на Чернобыльской АЭС в Брагинском районе было все - свой крахмальный, хлебо-, вин- и маслосырзавод, а племенные хозяйства славились на весь СССР, но после аварии казалось, что здесь жизнь оборвется. Однако этот небольшой город на юге страны стал своеобразным символом стойкости и непоколебимости перед теми трудностями, с которыми столкнулась земля.
Брагин, к сожалению, не может похвастаться переработкой сырья, но люди верят, что однажды заводы вернуться и к ним в район, а пока здесь внимание сосредоточили на лесозаготовке, плантациях голубики, переработке рапса, а также солнечных электростанциях.
На территории вблизи выселенной деревни Соболи Брагинского района до аварии на Чернобыльской АЭС была колхозная ферма и яблоневый сад. 10 лет назад земле, выведенной из сельхозоборота (а это 42 га), дали новую жизнь - построили солнечную электростанцию более чем из 90 тыс. панелей.
За 10 лет она выработала 200 тыс. ГВт электроэнергии и на 200 тыс. т позволила сократить количество выбросов углекислого газа. Интересный факт и триггер для подобного бизнеса - в Брагине самый длинный световой день в Беларуси, поэтому устанавливать солнечные батареи здесь выгодно. Землю же отдают в аренду под "зеленую" энергетику и в других районах с такой же историей.
Как вопреки всем трудностям возрождается чернобыльская земля и почему Александр Лукашенко взял на себя ответственность за эти территории, смотрите в документальном фильме "Территория жизни. 40 лет спустя".