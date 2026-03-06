Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Праздничная акция МЧС в преддверии 8 Марта прошла в Гродно

В преддверии самого весеннего праздники гродненские спасатели провели традиционную акцию "101 тюльпан для милых дам". По центральным улицам города сотрудники МЧС прошли праздничной колонной, поздравляя жительниц с наступающим 8 Марта.

Олег Булай, начальник отдела Гродненского областного управления МЧС Беларуси:

"Ежегодно выходим в город, дарим жительницам цветы. В свою очередь они нам дарят свои улыбки, а для нас это ценно. Дамы довольны и рады такой акции. Пожелаю, пожалуй, безопасности - беречь себя, беречься от огня, а еще желаю любви".

В 2026 году акция "101 тюльпан для милых дам" прошла в шестой раз. По словам организаторов, таким образом работники МЧС не только поздравляют женщин с праздником, но и напоминают о важности соблюдения правил безопасности.

