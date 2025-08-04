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Рекорды уборочной - комбайнер из Клецкого района первым намолотил 4 тыс. т зерна
Белорусские аграрии максимально эффективно используют каждый солнечный день для сбора урожая. 4 августа в Минской области чествуют комбайнера, который первым в стране преодолел рубеж в 4 тыс. т зерна.
Уже не первый год в лидерах жатвы по качеству и количеству находится Клецкий район Минской области и в частности хозяйство ОАО "Кухчицы".
Свои 4 тыс. т зерна Павел Шутило намолотил на отечественной технике "Гомсельмаш". Аграрий получил заслуженные награды как от руководства района и профсоюзов, так и из рук первого заместителя губернатора Минской области Василия Сысоева.
"Мы намолотили где-то 617 т зерна за день. С бункером-перегрузчиком намного проще работать, он больше и выше, чем трактор, также с ним легче выгружать зерно. Отличная техника", - отметил преимущества сельскохозяйственной техники комбайнер ОАО "Кухчицы" Павел Шутило.
Василий Сысоев, первый зампредседателя Миноблисполкома:
"Что касается зерновых, то мы убрали озимый ячмень. Практически на 8 ц больше уровня 2024 года, вышло 48 ц. Это очень хороший результат. Теперь мы знаем, как с ним работать. Немного не хватило, чтобы намолотить 300 тыс. т. В целом, для нас эта цифра не знаковая, но на данный момент Минская область преодолела планку в 500 тыс. т зерна и еще 100 тыс. т рапса, то есть 602 тыс. т намолочено всего".
Также 4 августа в АПК Минской области ожидается приятное и важное событие - аграрии будут чествовать водителя, который первым в Беларуси перевезет 4 тыс. т зерна.