Рекорды уборочной - комбайнер из Клецкого района первым намолотил 4 тыс. т зерна

Белорусские аграрии максимально эффективно используют каждый солнечный день для сбора урожая. 4 августа в Минской области чествуют комбайнера, который первым в стране преодолел рубеж в 4 тыс. т зерна.

Уже не первый год в лидерах жатвы по качеству и количеству находится Клецкий район Минской области и в частности хозяйство ОАО "Кухчицы".

Свои 4 тыс. т зерна Павел Шутило намолотил на отечественной технике "Гомсельмаш". Аграрий получил заслуженные награды как от руководства района и профсоюзов, так и из рук первого заместителя губернатора Минской области Василия Сысоева.

"Мы намолотили где-то 617 т зерна за день. С бункером-перегрузчиком намного проще работать, он больше и выше, чем трактор, также с ним легче выгружать зерно. Отличная техника", - отметил преимущества сельскохозяйственной техники комбайнер ОАО "Кухчицы" Павел Шутило.

трактор с бункером-перегрузчиком news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9df32e5-6675-46ae-b461-8f7cc52dedc1/conversions/f313d69e-bb67-4d1f-bd6f-c91e8a390db2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9df32e5-6675-46ae-b461-8f7cc52dedc1/conversions/f313d69e-bb67-4d1f-bd6f-c91e8a390db2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9df32e5-6675-46ae-b461-8f7cc52dedc1/conversions/f313d69e-bb67-4d1f-bd6f-c91e8a390db2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9df32e5-6675-46ae-b461-8f7cc52dedc1/conversions/f313d69e-bb67-4d1f-bd6f-c91e8a390db2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Василий Сысоев, первый зампредседателя Миноблисполкома:

"Что касается зерновых, то мы убрали озимый ячмень. Практически на 8 ц больше уровня 2024 года, вышло 48 ц. Это очень хороший результат. Теперь мы знаем, как с ним работать. Немного не хватило, чтобы намолотить 300 тыс. т. В целом, для нас эта цифра не знаковая, но на данный момент Минская область преодолела планку в 500 тыс. т зерна и еще 100 тыс. т рапса, то есть 602 тыс. т намолочено всего".