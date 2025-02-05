Сельхозорганизации Минской области готовят технику к весенним полевым работам

Сельхозорганизации Минской области готовятся к весеннему агросезону. Один из главных акцентов сейчас на механизацию.

В 2025 году на помощь аграриям центрального региона поступит более 100 новых зерно- и кормоуборочных комбайнов производства Гомсельмаш. Их получат все районы.

Приводят в порядок и технику с пробегом. В структурах организации "Минскоблагросервис" капитально отремонтируют свыше 110 энергонасыщенных тракторов. Из них почти два десятка в поселке Михановичи. Кстати, здесь также дают вторую жизнь погрузчикам "Амкодор" и такому виду техники, как льноуборочные самоходные машины. Капитальный ремонт экономически целесообразен для сельхозпредприятий.

Сергей Дубалеко, заместитель гендиректора ОАО "Минскоблагросервис":

"Было принято решение сделать упор на ремонт техники, которая убирает лен. На сегодняшний день в ремонте 61 единица. Из них 17 единиц - это самоходная техника, сложная. 10 единиц уже отремонтированы. Также в этом году мы осваиваем ремонт техники производства "Амкодор".