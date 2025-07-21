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Сотрудники БЭП Витебщины раскрыли коррупционную схему в сельском хозяйстве
Автор:Редакция news.by
Сотрудники БЭП Витебщины раскрыли коррупционную схему в сельском хозяйствеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a097c782-0d20-42a2-bd41-a13aa9e9e148/conversions/b701530a-2a01-4c79-8671-f7b23636a563-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a097c782-0d20-42a2-bd41-a13aa9e9e148/conversions/b701530a-2a01-4c79-8671-f7b23636a563-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a097c782-0d20-42a2-bd41-a13aa9e9e148/conversions/b701530a-2a01-4c79-8671-f7b23636a563-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a097c782-0d20-42a2-bd41-a13aa9e9e148/conversions/b701530a-2a01-4c79-8671-f7b23636a563-xl-___webp_1920.webp 1920w
Представители БЭП Витебщины при силовом содействии бойцов ОМОНа с поличным во время получения взяток задержали двоих жителей Орши. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на УВД Витебского облисполкома.
Как стало известно, 37-летний фигурант, являясь должностным лицом, совместно с 32-летним руководителем сельхозпредприятия обеспечили коммерческой фирме победу в процедуре закупок услуг по ремонту сельхозтехники, принадлежащей различным хозяйствам района. За "содействие" они получили от директора организации и его представителя 20 тыс. белорусских рублей.
Следователями возбуждены уголовные дела за дачу и получение взятки. Устанавливаются иные эпизоды их противоправной деятельности.