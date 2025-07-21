Сотрудники БЭП Витебщины раскрыли коррупционную схему в сельском хозяйстве

Представители БЭП Витебщины при силовом содействии бойцов ОМОНа с поличным во время получения взяток задержали двоих жителей Орши. Об этом сообщила БЕЛТА со ссылкой на УВД Витебского облисполкома.

Как стало известно, 37-летний фигурант, являясь должностным лицом, совместно с 32-летним руководителем сельхозпредприятия обеспечили коммерческой фирме победу в процедуре закупок услуг по ремонту сельхозтехники, принадлежащей различным хозяйствам района. За "содействие" они получили от директора организации и его представителя 20 тыс. белорусских рублей.