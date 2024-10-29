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В Борисовском родильном доме обновили рентгеновский маммограф
В Борисовском родильном доме установили новый рентгеновский маммографический аппарат. Ежегодно обследование здесь проходят почти 4 тыс. женщин.
Для удобства пациентов само обследование перешло в цифру. Новый аппарат позволяет проводить качественную диагностику заболеваний молочной железы и вовремя выявлять патологии. Кстати, в этом году родильный дом получил 16 единиц современного оборудования.
Ольга Канашевская, главный врач Борисовского родильного дома:
Передвижной рентгеновский аппарат был крайне необходим для оказания медицинской помощи новорожденным в отделение анестезиологии и реанимации новорожденных. Ведь такие дети не могут передвигаться, они находятся в инкубаторах выхаживания.
Николай Карпович, председатель Борисовского райисполкома:
"В 2024 году также проведено благоустройство возле роддома (сделана стоянка, подъездные и пешеходные дороги). Борисовский регион, как в целом государство, уделяет большое внимание развитию медицины".
Беларусь вкладывает весомые ресурсы в развитие здравоохранения. Среди главных задач - обеспечить качественной медпомощью каждого, независимо от места проживания.
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