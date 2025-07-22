В Бресте на дорогах апробируют проекционные пешеходные переходы

На дорогах в Бресте апробируют проекционные пешеходные переходы, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Брестский горисполком.

В областном центре применяют новые технологии для повышения дорожной безопасности. Первые два проекционных пешеходных перехода обустраивают на ул. Гоголя вблизи с ее пересечением с ул. Наганова.

"Переходы оснащены гобо-проекторами, которые проецируют четкую "зебру" на дорогу, что особенно важно в сложных погодных условиях, таких как снег, дождь или туман. Такая технология повышает видимость переходов", - обратили внимание в горисполкоме.

По данным управления ГАИ УВД Брестского облисполкома, наладку оборудования для первых проекционных переходов специалисты выполнят в течение месяца. Это пилотный проект. Для оценки его эффективности местные власти предложили место вблизи учреждений образования. В частности, рядом находятся средняя школа № 9 и Брестский государственный музыкальный колледж им. Г. Ширмы. В штатном режиме проекционные переходы заработают с 1 сентября.