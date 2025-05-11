В Бресте состоялся митинг по случаю Дня Государственного флага, герба и гимна

На площади Ленина организовали красивый праздник. Каждый творческий номер олицетворял любовь и гордость за страну. Одним из ярких моментов стал пролет над площадью вертолета с гигантским белорусским флагом.

"Мы проживаем в прекрасной и мирной стране. И тот созидательный труд, который мы прикладываем, чтобы делать нашу землю краше, происходит под нашими национальными символами. Национальные символы - это не только символ государства, символ всех нас и каждого по отдельности. Мы должны чтить их и оберегать от всевозможных посягательств".