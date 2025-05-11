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В Бресте состоялся митинг по случаю Дня Государственного флага, герба и гимна
В Бресте прошел торжественный митинг по случаю Дня государственных символов, который собрал руководство области и города, ветеранов труда, представителей общественности и молодежь.
На площади Ленина организовали красивый праздник. Каждый творческий номер олицетворял любовь и гордость за страну. Одним из ярких моментов стал пролет над площадью вертолета с гигантским белорусским флагом.
Игорь Брилевич, председатель Брестского областного Совета депутатов:
"Мы проживаем в прекрасной и мирной стране. И тот созидательный труд, который мы прикладываем, чтобы делать нашу землю краше, происходит под нашими национальными символами. Национальные символы - это не только символ государства, символ всех нас и каждого по отдельности. Мы должны чтить их и оберегать от всевозможных посягательств".
Красочным завершением праздника стал торжественный марш, в котором прошагали воины Брестского гарнизона, пограничники, правоохранители, сводный мемориальный отряд Поста Памяти, учащиеся патриотических классов. Присоединились к шествию и творческие коллективы города.