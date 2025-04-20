В Минске начинают отключать горячую воду - узнали полный список адресов на май news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/712ebbc3-5d84-47f3-a4c1-7db36717486e/conversions/596e8ff1-d6d2-4258-9eaf-3fc3f5f5218f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/712ebbc3-5d84-47f3-a4c1-7db36717486e/conversions/596e8ff1-d6d2-4258-9eaf-3fc3f5f5218f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/712ebbc3-5d84-47f3-a4c1-7db36717486e/conversions/596e8ff1-d6d2-4258-9eaf-3fc3f5f5218f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/712ebbc3-5d84-47f3-a4c1-7db36717486e/conversions/596e8ff1-d6d2-4258-9eaf-3fc3f5f5218f-xl-___webp_1920.webp 1920w

С 14 мая в Минске стартуют плановые отключения горячей воды для подготовки и ремонта оборудования к следующему осенне-зимнему сезону. В УП "Минсккоммунтеплосеть" назвали улицы и дома, которые подпадут под майские отключения.

Ниже приводим полный список адресов. Для быстрого поиска по списку нажмите Ctrl + F (если у вас Windows), или Cmd + F (если у вас MacOS), а затем введите название улицы и номер дома. Поиск ничего не дал? Значит, в мае в вашем районе горячую воду отключать не будут!

С 14 мая:

Орловская, 76;

Победителей просп., 12.

С 15 мая:

Алтайская, 164 (к. 1), 164 (к. 2), 166 (к. 1), 166 (к. 2);

Ангарская, 92;

Артема, 14, 16;

Бирюзова, 13А, 13Б, 15А, 15Б;

Бумажкова, 37А, 39;

Ваупшасова, 15, 16, 26, 29, 31, 42, 42А, 42Б, 44;

Восточная, 35, 37, 39;

Высокая, 11Д, 11В;

Высоцкого, 1, 3, 7, 9;

Гало, 4, 6, 8, 76;

Геологическая, 59 (к. 1), 59 (к. 2), 59 (к. 3), 59Б, 63, 63А, 99, 101, 103, 115, 117, 119, 119А, 121, 123, 125, 127, 129, 133;

Герасименко, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14А, 16, 18, 19, 20, 21, 22 (к. 1), 22 (к. 2), 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 36, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 48, 50, 52 (к. 1), 52 (к. 2), 54, 56, 58 (к. 1), 58 (к. 2);

Гинтовта, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 28В, 30, 32, 36, 38, 40, 44;

Городецкая, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (к. 1), 11 (к. 2), 13, 13А, 14, 15, 18, 20, 22, 22Б, 32, 34, 36 (к. 1), 36 (к. 2), 38А, 38, 40, 40А, 44, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 70;

Грушевская, 19, 21, 124, 125, 126, 127, 132, 136;

Дзержинского просп., 11, 11Б, 15, 20, 22, 24, 24а, 26, 83/16, 93, 95, 97, 115, 119, 122, 123, 125, 125А, 127, 129, 131;

Дубравинский пер., 3 (к. 1), 3 (к. 2), 5, 7, 9;

Е. Гедройца, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20;

Железнодорожная, 122, 128А;

Илимская, 1/63, 3, 5, 6Б, 8, 9, 10 (к. 1), 10 (к. 2), 10 (к. 3), 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 27, 27А, 29, 31, 33, 35, 43, 58;

К. Либкнехта, 89, 91, 93, 95, 97, 105, 107;

К. Туровского, 2, 4, 4Б, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

К. Чорного, 25;

Калинина, 15, 17А;

Кальварийская, 31;

Карвата, 2, 3Б, 3В, 4, 6, 8, 10А, 10Б, 10В, 11, 13 (к. 1), 13 (к. 2), 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 29Б, 30, 31, 31А, 31Г, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64;

Каролинская, 1, 3, 5, 6, 8, 8А, 10, 12, 14;

Каролинский проезд, 1, 5;

Копиевича, 3, 5, 7;

Коржа, 1;

Корш-Саблина, 3, 5, 9, 11;

Космонавтов, 3 (к. 1), 3 (к. 2), 3 (к. 3), 3 (к. 4), 3 (к. 5), 3 (к. 6), 5 (к. 1), 5 (к. 2), 5А, 7 (к. 1), 7 (к. 2), 9 (к. 1), 9 (к. 2), 11, 13 (к. 1), 13 (к. 2), 15 (к. 1), 15 (к. 2), 17, 19, 20, 21, 22, 23 (к. 1), 23 (к. 2), 23 (к. 3), 25, 27;

Л. Беды, 23, 24, 25, 26, 29, 31, 33;

Лермонтова, 35, 37, 39, 41;

Ложинская, 5, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

Лопатина, 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7А, 7А (к. 1), 7А (к. 2), 15, 15А, 15В, 15Г, 17, 19, 20;

М. Богдановича, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144;

Менделеева, 20, 22, 24, 30;

Михайлашева, 1, 5;

Н. Орды, 7, 9, 11, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 47А, 51, 53, 55;

Навуковая, 2, 2А, 4, 6;

Независимости просп., 91, 93, 146А, 146, 148 (к. 1), 148 (к. 2), 148 (к. 3), 150, 179, 179А, 181, 183, 185;

Некрасова, 20, 22, 22 (к. 1), 22 (к. 2), 24;

Некрошевича, 4, 6, 8, 10, 12;

Нестерова, 51, 53 (к. 1), 53 (к. 2), 53 (к. 3), 53 (к. 4), 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86 (к. 1), 86 (к. 2), 86 (к. 3), 88 (к. 1), 88 (к. 2), 90, 92, 94, 94А, 96, 98;

Огинского, 4, 6;

Острошицкая, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23;

Охотская, 120, 133, 135 (к. 1), 135 (к. 2), 135 (к. 3), 137, 139, 141, 143 (к. 1), 143 (к. 2), 145;

П. Мстиславца, 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 22, 24;

Парниковая, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 13А;

Пинская, 28А;

Подгорная, 19А (к. 1), 19А (к. 2), 19А (к. 3), 19А (к. 4), 21Б, 21В, 23Г;

Пономаренко, 8, 14, 16, 18, 20, 22;

Прямая, 22, 22 (к. 1), 24, 28;

Р. Люксембург, 90А, 90Б, 100, 102;

Разинская, 4, 6;

С. Есенина, 3 (к. 1), 3 (к. 2), 3А, 4, 6, 6А, 6 (к. 1), 6 (к. 2), 6 (к. 3), 6 (к. 4), 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28;

Связистов, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Слободская, 151, 153, 155, 157, 159, 163, 165, 167, 169, 173, 175, 177, 179;

Солтыса, 32, 34, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50 (к. 1), 50 (к. 2), 54, 56, 56А, 58, 60, 62;

Столетова, 2;

Тургенева, 1, 5, 7;

Университетский проезд, 5, 7;

Ф. Скорины, 1, 3, 5, 7, 9, 25 (к. 1), 25 (к. 3);

Филимонова, 35, 39, 43, 45, 47, 47А, 55 (к. 1);

Фроликова, 2;

Холмогорская, 47 (к. 1), 47А, 47Б, 63, 65;

Чюрлениса, 1, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26;

Шафарнянская, 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 6, 8А, 14, 16;

Шугаева, 17,

Щорса, 4А, 4Б;

Я. Мавра, 64А, 68А, 68Б, 68В, 70;

Я. Чечота, 2, 2А, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 16, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44.

С 19 мая:

Территория вблизи д. Боровая: общежитие, столовая, тактический комплекс, стрелковый тир, учебный комплекс, учебно-тренировочный комплекс.

С 22 мая:

Выготского, 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 6 (к. 4), 8, 14, 16, 18, 20, 20А, 29, 37, 39, 43, 45;

Долгиновский тракт, 146, 146 (к. 1), 150, 152, 157, 158, 160, 160А, 160А (к. 1), 164, 166;

Новинковская, 1, 2, 4, 14, 16;

П. Меделки, 1, 3, 5, 7, 11, 15.

С 26 мая:

Брестская, 66, 68 (к. 10, 68 (к. 2);

Казинца, 39, 41, 43, 51 (к. 4), 51 (к. 5), 88, 90, 95, 96, 96А, 97 (к. 1), 97 (к. 2), 98, 107, 121;

Корженевского, 33 (к. 1), 33 (к. 2), 33 (к. 3);

Стебенева, 8, 10, 10А, 10В, 12, 12А, 14.

С 27 мая:

Бурдейного 1, 2, 2А, 2В, 3, 7, 11, 13, 14, 14А, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 22, 23, 23А, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 39А, 41, 43, 45, 49, 51, 53, 55, 57, 59;

Лобанка, 9 (к. 1), 9 (к. 2), 9 (к. 3), 11, 11А, 13 (к. 1), 13 (к. 2), 15, 17, 19;

Одинцова, 1 (к. 1), 1 (к. 2), 2 (к. 2), 3 (к. 1), 3 (к. 2), 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14 (к. 1), 15, 16, 17, 18 (к. 1), 19, 20, 22, 22 (к. 1), 23 (к. 1), 23 (к. 2), 24, 27, 27А, 29, 30, 31 (к. 1), 31 (к. 2), 31 (к. 3), 32, 33, 35, 36 (к. 1), 37, 38, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 71 (к. 2), 71 (к. 3), 71 (к. 4), 75, 77 (к. 1), 77 (к. 2), 77 (к. 3), 79 (к. 1), 79 (к. 2), 81, 85, 87, 89;

Притыцкого, 73, 75, 77, 83, 87, 89, 91;

Тимошенко 2-й пер., 2, 3, 7;

Тимошенко, 8, 10, 12, 14 (к. 2), 16, 18, 20 (к. 1), 20 (к. 2), 20 (к. 3), 22 (к. 1), 24 (к. 1), 28, 30, 32, 32А, 34, 36, 36А, 38;

Якубовского, 15 (к. 1), 17, 19, 20, 21, 22 (к. 1), 22 (к. 3), 23, 24 (к. 1), 24 (к. 2), 24 (к. 3), 25, 26 (к. 1), 26 (к. 2), 26 (к. 3), 26 (к. 4), 27, 28 (к. 1), 29, 30 (к. 1), 30 (к. 2), 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 (к. 1), 48 (к. 2), 50, 53, 53В, 53Д, 54, 54А, 54Б, 56, 60.

С 28 мая:

Купревича, 1 (к. 1), 1 (к. 2), 1 (к. 3), 1 (к. 5), 2, 2 (к. 4), 3, 3 (к. 2), 3В, 4, 5 (к. 1), 5 (к. 2), 5 (к. 3), 5 (к. 4), 5 (к. 5), 5 (к. 6), 7, 8 (к. 2), 10, 12, 14, 16, 18;

Независимости просп., 164, 168 (к. 1), 168 (к. 2), 168 (к. 3), 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182;

Никифорова, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51;

Программистов, 3, 9, 11;

Руссиянова, 1, 3 (к. 1), 3 (к. 2), 3 (к. 3), 4, 5 (к. 1), 5 (к. 2), 5 (к. 3), 6, 7, 7 (к. 1), 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13 (к. 1), 13 (к. 2), 13 (к. 3), 13 (к. 4), 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 21В, 23, 24, 25, 26, 27 (к. 1), 27 (к. 2), 27 (к. 3), 28, 29 (к. 1), 29 (к. 2), 30 (к. 1), 30 (к. 2), 32 (к. 1), 32 (к. 2), 36, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 54;

Стариновская, 2, 4;

Ф. Скорины, 34, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 41А, 41Б, 43, 43А, 44, 45, 45А, 46, 47, 50, 51, 51Б, 52;

Шугаева, 3 (к. 1), 3 (к. 2), 3 (к. 3), 3 (к. 4), 7, 9, 11, 13 (к. 1), 13 (к. 2), 13 (к. 3), 15 (к. 1), 15 (к. 2), 17 (к. 1), 17 (к. 2), 17 (к. 3), 17Б, 19 (к. 1), 19 (к. 2), 19 (к. 3), 21, 21 (к. 1), 21 (к. 2), 23 (к. 1), 23 (к. 2), 25, 27.

С 29 мая: