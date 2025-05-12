Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоПроисшествияВ миреРегионыКультураЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
Минская областьМинскГомельская областьГродненская областьВитебская областьМогилевская областьБрестская область

В Минске скорректировали сроки отключения горячей воды из-за погодных условий

Изображение

В Минске скорректировали сроки отключения горячей воды. Причиной являются погодные условия, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Минскэнерго.

"В связи с принятым 8 мая решением Мингорисполкома о включении систем отопления на объектах социальной сферы столицы ранее запланированное на май отключение горячего водоснабжения для проведения испытаний и ремонта тепловых сетей будет перенесено. Это мера предпринимается в первую очередь для обеспечения комфорта всех жителей Минска", - отметили на предприятии.

Новые сроки отключений будут объявлены после принятия решения Мингорисполкомом о завершении отопительного сезона для потребителей социальной сферы.

МинскэнергоМинскгорячая вода