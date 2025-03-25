В Минске стартовали весенние мероприятия по озеленению

В столице - время благоустройства и озеленения. Особое внимание уделяется территориям во дворах, детским площадкам, скверам, паркам и историческим местам.

Марафон чистоты по традиции поддерживают рабочие коллективы, представители общественных организаций, молодежь и просто неравнодушные жители Минска во время субботников.

Зеленая карта Минска в Год благоустройства станет еще живописнее. В столице стартовали весенние мероприятия по озеленению. В каждом районе - свои творческие и креативные встречи. Активно в работу включаются общественные организации, молодежь и жители Минска.

Владислав Демиденко, председатель Молодежного совета при Минском городском Совете депутатов:

"В этом сезоне центральные аллеи, парки и проспекты Минска станут уютнее и зеленее. Так, новая аллея появилась во Фрунзенском районе в границах улиц Максима Танка и Кальварийской. 40 лип высадили в сквере в честь 80-летия Великой Победы. Инициативу по благоустройству поддержали и гости из Нижнего Новгорода".

Эстафету по наведению порядка подхватывают и жители Минска. Акцент - на чистоту во дворах и территории вокруг. Специалисты жилищно-коммунального хозяйства обновляют детское игровое оборудование, ремонтируют скамейки, приводят в порядок зеленые зоны.