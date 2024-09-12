В Минской области собрали более 1 млн т сахарной свеклы

Минская область - лидер в уборке сахарной свеклы. Уже собрано более 1 млн т корнеплодов.

Вклад в общую сладкую корзину вносят и аграрии Узденского района. Здесь свеклу успешно выращивают в нескольких хозяйствах. В том числе в Экспериментальной базе имени Котовского. Под корнеплоды здесь отведено 350 га. Убрано уже более половины полей.

Виктор Акунович, ведущий агроном Экспериментальной базы имени Котовского: "Урожайность в 2024 году получилась выше, чем в 2023-м - выше 500 ц. Посодействовали этому погодные условия и введенные новые технологии".