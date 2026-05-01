В Могилеве на аттракционе погиб 18-летний стажер
В Могилеве на аттракционе погиб 18-летний стажер. По предварительным данным следствия, 1 мая 18-летний стажер, проходивший обучение на должность оператора аттракционов, помогая посетителю безопасно покинуть карусель, не зафиксировал рабочий механизм. В тот момент его задела движущаяся часть аттракциона. В результате он получил тяжелую травму головы, от которой скончался. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Следователем с привлечением специалистов ГКСЭ проводится осмотр, детально фиксируется следовая картина. Для установления хронологии событий опрашиваются очевидцы и администрация парка, изымаются эксплуатационная документация на аттракцион и журналы инструктажей по технике безопасности и охране труда. Планируется назначение комплекса экспертных исследований.
Основная версия случившегося, подтверждаемая объективными данными, - нарушение правил техники безопасности. Все обстоятельства произошедшего будут установлены Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета в ходе проверки. Особое внимание следователи уделят причинам и условиям, способствовавшим трагедии.