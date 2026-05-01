В Могилеве на аттракционе погиб 18-летний стажер. По предварительным данным следствия, 1 мая 18-летний стажер, проходивший обучение на должность оператора аттракционов, помогая посетителю безопасно покинуть карусель, не зафиксировал рабочий механизм. В тот момент его задела движущаяся часть аттракциона. В результате он получил тяжелую травму головы, от которой скончался. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.