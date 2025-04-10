V Могилевский региональный форум по устойчивому развитию определил стратегию на ближайшие 10 лет

Человек, его потребности и комфортные условия для жизни - все это в приоритетах и стратегиях устойчивого развития на ближайшие 10 лет. Они были определены на V Могилевском региональном форуме, который прошел 10 апреля на базе Кировского района. Парламентарии, представители депутатского корпуса МИД и ООН в Беларуси обсудили перспективы дальнейшего взаимодействия.

Целей устойчивого развития достигнуть можно только в контексте мира и созидания. Локомотивом должны стать успехи в экономике.

Экономическая составляющая действительно важна. Как пример выступает сельхозпредприятие "Рассвет имени К. П. Орловского". Важным проектом стала модернизация тепличного хозяйства. Теперь здесь собирают урожай круглый год. На мощности вышел и биогазовый комплекс, который способен обеспечить весь район электричеством, а также появились новые МТК и лидерство в производстве сельхозпродукции. Как итог - рост заработной платы.

Руслан Страхар, зампредседателя Могилевского облисполкома:

"Все наши программы, которые принимаются в Могилевской области, как и по всей стране, направлены на человека - его развитие, создание комфортных условий для его проживания. И в это мы вкладываем огромные ресурсы".

Немало совместных программ и по линии ООН. Поэтому среди участников форума и страновая команда международной организации. Ресурсосбережение, чистая энергетика, борьба с изменениями климата - приоритетные направления программы развития Могилевской области до 2035 года.

Расул Багиров, постоянный координатор ООН в Беларуси:

"Одно из больших направлений работы ООН - это поддержка стран, которые уделяют внимание устойчивому развитию. А благополучие человека, его развитие заключается в образовании, в здравоохранении, в социальной программе - эти задачи стоят под номером один".

Сергей Хоменко, зампредседателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, национальный координатор по достижению ЦУР:

"Вспомните слова главы государства - "Мы смотрит за горизонт". Мы делаем все, чтобы наши дети и внуки жили в мирном и развитом государстве. Представители ООН понимают - это не просто слова, это дела".

Среди приоритетов - сохранение исторических ценностей. В этом направлении сделано немало. Как пример выступает Жиличский дворцово-парковый комплекс Булгаков - сейчас это туристическая жемчужина района. За год ее посетили несколько десятков тысяч человек. Участники форума смогли оценить итог таких госинвестиций.

Также участники форума говорили о важности сохранения исторической правды на примере мемориала в деревне Борки, разделившей в годы войны судьбу Хатыни.

Рустам Хайдаров, глава Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси:

"Это очень страшно, когда в войнах по всему миру гибнут дети. И, конечно, очень важно, чтобы мы - взрослые, политики, люди, принимающие решения, - делали все возможное для того, чтобы никто в мире не погибал".

Ольга Атрощенко, глава офиса Фонда ООН в области народонаселения в Беларуси:

"Когда смотришь на то, что здесь происходило, слезы появляются не только от ветра. Мы все видим, какой мир хрупкий и как важно каждому человеку помнить и понимать - каждый должен вносить свой вклад в дело мира. Без мира не будет будущего".