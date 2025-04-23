В некоторых районах Витебской области в соцобъектах вновь включат отопление

В Витебской области 5 мая из-за похолодания включают отопление в социальных объектах в некоторых районах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу облисполкома.

По решению областной оперативной группы в связи с понижением среднесуточной температуры с 5 мая в отдельных районах Витебской области включат отопление в объектах соцсферы.