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В некоторых районах Витебской области в соцобъектах вновь включат отопление

В некоторых районах Витебской области в соцобъектах вновь включат отопление

В Витебской области 5 мая из-за похолодания включают отопление в социальных объектах в некоторых районах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу облисполкома.

По решению областной оперативной группы в связи с понижением среднесуточной температуры с 5 мая в отдельных районах Витебской области включат отопление в объектах соцсферы.

"Вводится режим протапливания на теплоисточниках для детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских, специализированных учебно-спортивных и учреждений социального обеспечения, музеев, госархивов, библиотек и гостиниц в Витебске, Новополоцке, Верхнедвинском, Городокском, Докшицком, Ушачском, Шумилинском и Полоцком районах", - отметили в пресс-службе.

отопление