3.66 BYN
3.04 BYN
3.45 BYN
В некоторых районах Витебской области в соцобъектах вновь включат отопление
В некоторых районах Витебской области в соцобъектах вновь включат отоплениеnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1cdc211-023f-4219-8be4-ef81e53f3b54/conversions/199a37b0-3407-43fa-bc9f-11a78cc24950-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1cdc211-023f-4219-8be4-ef81e53f3b54/conversions/199a37b0-3407-43fa-bc9f-11a78cc24950-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1cdc211-023f-4219-8be4-ef81e53f3b54/conversions/199a37b0-3407-43fa-bc9f-11a78cc24950-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f1cdc211-023f-4219-8be4-ef81e53f3b54/conversions/199a37b0-3407-43fa-bc9f-11a78cc24950-xl-___webp_1920.webp 1920w
В Витебской области 5 мая из-за похолодания включают отопление в социальных объектах в некоторых районах. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу облисполкома.
По решению областной оперативной группы в связи с понижением среднесуточной температуры с 5 мая в отдельных районах Витебской области включат отопление в объектах соцсферы.
"Вводится режим протапливания на теплоисточниках для детских дошкольных, школьных, лечебно-профилактических, медицинских, специализированных учебно-спортивных и учреждений социального обеспечения, музеев, госархивов, библиотек и гостиниц в Витебске, Новополоцке, Верхнедвинском, Городокском, Докшицком, Ушачском, Шумилинском и Полоцком районах", - отметили в пресс-службе.