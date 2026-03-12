В Новополоцкой центральной больнице открылся новый кабинет МРТ

Возможности медицины в регионах расширяются. Новый кабинет магнитно-резонансной томографии открылся в Новополоцкой центральной больнице. Современный аппарат позволит проводить обследование всего организма и выявлять патологии на ранних стадиях.

Данная диагностика будет доступна не только жителям Новополоцка, но и пациентам из близлежащих районов.

Елена Заяц, заведующая рентгеновским отделением Новополоцкой центральной городской больницы:

"Используя технологии МРТ, мы сможем более детально исследовать патологию головного мозга, спинного мозга, позвоночника, мягких тканей, связок, суставов. Это будет большим подспорьем для нашего травматологического отделения, которое тоже межрайонное и обслуживает очень большой регион".

Елена Заяц, заведующая рентгеновским отделением Новополоцкой центральной городской больницы

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:

"Аппарат МРТ необходим для помощи в первую очередь неврологическим пациентам. Конечно же, он будет использоваться в большем спектре, но основное направление - это острые нарушения мозгового кровообращения и, конечно, онкопоиск".

Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома