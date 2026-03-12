3.73 BYN
2.93 BYN
3.39 BYN
В Новополоцкой центральной больнице открылся новый кабинет МРТ
Возможности медицины в регионах расширяются. Новый кабинет магнитно-резонансной томографии открылся в Новополоцкой центральной больнице. Современный аппарат позволит проводить обследование всего организма и выявлять патологии на ранних стадиях.
Данная диагностика будет доступна не только жителям Новополоцка, но и пациентам из близлежащих районов.
Елена Заяц, заведующая рентгеновским отделением Новополоцкой центральной городской больницы:
"Используя технологии МРТ, мы сможем более детально исследовать патологию головного мозга, спинного мозга, позвоночника, мягких тканей, связок, суставов. Это будет большим подспорьем для нашего травматологического отделения, которое тоже межрайонное и обслуживает очень большой регион".
Михаил Вишневецкий, начальник главного управления по здравоохранению Витебского облисполкома:
"Аппарат МРТ необходим для помощи в первую очередь неврологическим пациентам. Конечно же, он будет использоваться в большем спектре, но основное направление - это острые нарушения мозгового кровообращения и, конечно, онкопоиск".
Модернизация центральной больницы Новополоцка будет продолжена. В планах на 2026 год - обновление педиатрического и неврологического отделений, а также капитальный ремонт в хирургическом и терапевтическом корпусах.