В Пинске наладили производство аксиально-поршневых гидравлических насосов

Выпуск аксиально-поршневых гидравлических насосов запустили в Пинске. Это уникальное для Беларуси белорусско-российское производство ООО "Гидравлической объединенной компании".

Разместился новый цех на базе завода Кузлитмаш. Его мощность составляет 5,5 тыс. насосов и запасных частей в год. При необходимости количество может быть увеличено на 3 тыс. Отметим, что этот проект включен в перечень перспективных импортозамещающих и инвестиционных. С белорусской стороны партнером выступил БЕЛАЗ, с российской - Пневмостроймашина. В частности, продукция будет востребована для таких белорусских гигантов, как МТЗ, МАЗ и Гомсельмаш.

Петр Пархомчик, председатель Брестского облисполкома:

"Мы завозим с РФ литье - высокопрочный чугун, и в ближайшее время возьмемся за освоение всех корпусных деталей (корпус, крышка), которые можно сделать на мощностях в Гомеле, где года 3-4 назад открыли литейное производство с новым оборудованием. Как раз постараемся очень быстро локализовать все литье, чтобы потом обрабатывать его в Беларуси".

Директор ООО "Гидравлическая объединенная компания" Максим Ершов заявил, что на заводе продукция производится по лицензии АО "Пневмостроймашины", потому что БелАЗу важно качество и работоспособность изделия. К слову, "Пневмостроймашина" в 2025 году отпраздновала 110-летие, и в России предприятие является лидером по производству силовой гидравлики, или аксиально-поршневых насосов. Другого производителя, у кого есть полный цикл, на сегодняшний день в РФ не существует.

