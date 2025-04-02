В Вилейке отметили праздник "Зазывание весны" - как это было?

Народный календарный праздник "Зазывание весны" отметили в Вилейском краеведческом музее. Это один из самых жизнерадостных и колоритных обрядов, доставшийся нам от далеких предков.

Зазывать весну - дело серьезное и ответственное. Насколько задобришь землю-матушку песнями, хороводами, угощениями, настолько щедрым и качественным будет урожай.

"Весну нужно звать, нужно обязательно каждый год проводить этот древний обряд. Здесь есть механизм, который влияет на взаимоотношения между людьми", - рассказала директор Вилейского краеведческого музея Ольга Шляпо.

Участниками праздника весны в Вилейском краеведческом музее стали девушки - молодые медики.

Согласно белорусскому обряду, выбирали образ богини красоты - Ляли. Именно от нее зависит наступление тепла, расцвета всего живого, будущий урожай.

На соответствующем мастер-классе в музее девушки сами делали птичек - предвестников весны. Можно было даже загадать и написать самое сокровенное желание.