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В Вилейке отметили праздник "Зазывание весны" - как это было?
Народный календарный праздник "Зазывание весны" отметили в Вилейском краеведческом музее. Это один из самых жизнерадостных и колоритных обрядов, доставшийся нам от далеких предков.
Зазывать весну - дело серьезное и ответственное. Насколько задобришь землю-матушку песнями, хороводами, угощениями, настолько щедрым и качественным будет урожай.
"Весну нужно звать, нужно обязательно каждый год проводить этот древний обряд. Здесь есть механизм, который влияет на взаимоотношения между людьми", - рассказала директор Вилейского краеведческого музея Ольга Шляпо.
Участниками праздника весны в Вилейском краеведческом музее стали девушки - молодые медики.
Согласно белорусскому обряду, выбирали образ богини красоты - Ляли. Именно от нее зависит наступление тепла, расцвета всего живого, будущий урожай.
На соответствующем мастер-классе в музее девушки сами делали птичек - предвестников весны. Можно было даже загадать и написать самое сокровенное желание.
Жаворонки - один из главных атрибутов праздника "Зазывание весны". И взрослые, и дети делали их не только из бумаги, соломки, ткани, но даже из теста. Затем с песнями и хороводами развешивали птичек высоко на дереве и таким образом зазывали весну.