В Витебске дорожные службы в усиленном режиме борются с гололедом

Очередная волна похолодания накрыла Беларусь. Морозы, северный ветер и гололед - испытание для коммунальных и дорожных служб. Безопасность пешеходов и автолюбителей превыше всего. Мониторинг обстановки ведется круглосуточный.

После непродолжительной оттепели на север страны вновь вернулись сильные морозы. Ночью столбики термометров местами опустились до минус 27 градусов. На изменения погодной обстановки оперативно реагируют все профильные службы, в том числе дорожные. В активной фазе - борьба с гололедом.

Чтобы пешеходные дорожки и тротуары не превратились в травмоопасные катки, ручная обработка улиц начинается с самого утра. Особенно она актуальна там, где не пройдет техника. За каждой бригадой закреплена определенная территория.

Мониторинг обстановки - часть неотъемлемой работы коммунальщиков. На участках по всему городу задействованы пескоразбрасыватели и тракторы. Привлечены и дополнительные рабочие руки.

Роман Выскарка, старший мастер уличной колонны предприятия "Гордомост" г. Витебска:

"Техника распределяется равномерно. Центр уже привели в порядок. Сейчас выходим на окраины и частный сектор".