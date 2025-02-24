В Витебске курьера телефонных мошенников приговорили к 6 годам заключения

Прокуратура Витебска поддержала в суде государственное обвинение в отношении 24-летнего жителя Дубровенского района. Ему инкриминировано мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой. Об этом сообщает БЕЛТА.

Согласно материалам дела, неизвестный в сентябре 2024 года позвонил на мобильный телефон 86-летней жительнице облцентра. Собеседник сообщил пенсионерке, что ее внучка якобы стала виновницей ДТП и теперь необходимо оплатить медицинскую операцию пострадавшему. Житель Дубровенского района, получив соответствующее указание от участников организованной группы, прибыл к месту жительства женщины. Он произнес кодовую фразу "обмен валют" и получил от пожилой женщины более 100 тыс. белорусских рублей.

Вскоре после общения с сыном витебчанка поняла, что стала жертвой мошенников.

В судебном заседании обвиняемый пояснил, что часть денег он оставил себе в качестве вознаграждения. Остальные деньги он передал в Москве иному участнику организованной группы. При возвращении на следующий день в Витебск мужчину задержали правоохранители.