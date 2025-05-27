Витебская область должна выйти на крепкий средний уровень за новую пятилетку

"Оканчивается пятилетка 2021-2025 года. Надо формировать программу развития региона на 2026-2030 год. Первоочередная задача состоит в том, чтобы Витебская область вышла, может, не в лидеры, но на крепкий средний уровень за этот период совместно с коллективом Витебского облисполкома".