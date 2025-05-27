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Витебская область должна выйти на крепкий средний уровень за новую пятилетку
Северному региону необходимо делать все возможное, чтобы выходить на передовые результаты - жизнеобеспечение, аграрный сектор, промышленность.
Нового помощника Президента по Витебской области Владимира Юргевича 27 мая представил региональной вертикали власти первый замглавы Администрации Владимир Перцов. На особом контроле стоят обращения граждан.
Владимир Юргевич, помощник Президента Беларуси - инспектор по Витебской области:
"Оканчивается пятилетка 2021-2025 года. Надо формировать программу развития региона на 2026-2030 год. Первоочередная задача состоит в том, чтобы Витебская область вышла, может, не в лидеры, но на крепкий средний уровень за этот период совместно с коллективом Витебского облисполкома".
Владимир Юргевич родом из Гродненской области, он работал в системе ЖКХ, а зарекомендовал себя перспективным руководителем на должности председателя Минского райисполкома.