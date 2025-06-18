Жительница Гродно потеряла из-за мошенников 21 тыс. рублей

Гродненский межрайонный отдел Следственного комитета устанавливает обстоятельства очередного мошенничества в сети. Об этом пишет БЕЛТА со ссылкой на УСК по Гродненской области.

По данным следствия, в начале января жительница областного центра в Instagram увидела рекламу о возможности заработка на инвестициях, и женщину заинтересовало предложение. На допросе она рассказала, что не имела специальных познаний о фондовом рынке и инвестициях, а наличие исключительно положительных отзывов на сайте заставили поверить в проект.

С женщиной связались специалисты компании, которые уверяли в успешности дела. Один из них также рекомендовал установить приложение AnyDesk. Опытный куратор диктовал буквально каждое последующее действие. По его указке женщина вносила деньги, совершала необходимые операции. Для убедительности злоумышленник рассказал, что гродненка делает первые успехи в инвестировании, так как смогла заработать 20 долларов, которые ей в тот же день перевели на карту. Помощник сообщил, что для получения большей прибыли надо инвестировать серьезные суммы и торговать на сырьевых рынках. Желая заработать по-крупному, женщина внесла все свои сбережения, а после оформила кредит. В момент перевода кредитных средств сотрудники банка, заметив подозрительную активность, заблокировали счет жительницы Гродно. Находясь в финансовом учреждении, они рассказали потерпевшей, что подобным образом действуют мошенники. Потерпевшая лишилась более 5 тыс. белорусских рублей.

Но потеря крупной суммы ничему не научила женщину. Она продолжила общение с "опытным наставником", который сообщил, что за время ее отсутствия на инвестиционном аккаунте образовалась прибыль почти в 7 тыс. долларов. Чтобы вывести деньги, необходимо выполнить определенный алгоритм. Доверчивая жительница областного центра оплатила налог на вывод денег якобы с биржи Великобритании, открытие ячейки в Швейцарии, заградительный тариф, апостиль, вексель, ликвидность денежных средств, лицензию трейдера, налог. Всего потерпевшая перевела на различные счета, подконтрольные злоумышленникам, без малого 21 тыс. белорусских рублей. Деньги она просила в долг.