Reuters: В Нигерии террористы убили 20 рыбаков

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Боевики террористической группировки "Боко Харам" убили по меньшей мере 20 рыбаков в штате Борно на северо-востоке Нигерии, сообщает ТАСС.
Внезапной атаке боевиков подверглась деревушка Гадан Гари, сообщило 23 января информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности. Среди жертв есть один ребенок. Военные и официальные лица штата Борно пока не комментировали произошедшее нападение.
Группировка "Боко харам" с 2009 года начала действовать на территории Нигерии, а потом и Нигера, Чада и Камеруна. Ее боевики нападают на военные посты и отделения полиции, на мирных граждан, добиваясь создания исламистского государства.