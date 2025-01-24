Reuters: В Нигерии террористы убили 20 рыбаков

Внезапной атаке боевиков подверглась деревушка Гадан Гари, сообщило 23 января информационное агентство Reuters со ссылкой на источники в органах безопасности. Среди жертв есть один ребенок. Военные и официальные лица штата Борно пока не комментировали произошедшее нападение.

Группировка "Боко харам" с 2009 года начала действовать на территории Нигерии, а потом и Нигера, Чада и Камеруна. Ее боевики нападают на военные посты и отделения полиции, на мирных граждан, добиваясь создания исламистского государства.