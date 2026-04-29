Рейтинг Трампа обновил очередной минимум

Рейтинг одобрения Трампа упал до 34 % - об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Рейтер. За неделю падение составило 2 процентных пункта.

Агентство отмечает, что такой низкий рейтинг американского лидера связан с ситуацией вокруг Ирана и ростом стоимости жизни. Отмечается, что хотя подавляющее большинство республиканцев - 78 % - по-прежнему заявляют о поддержке президента, 41 % членов партии выражает неодобрение его действиям в отношении стоимости жизни.

В то же время независимые зарегистрированные избиратели, отвечая на вопрос о том, за кого они будут голосовать на выборах в Конгресс, отдали предпочтение демократам с перевесом в 14 пунктов - 34 % против 20 %.