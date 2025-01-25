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Роль ЦИК в нынешней электоральной кампании значительно возросла

Роль ЦИК в нынешней электоральной кампании значительно возросла - к такому мнению пришли представители Парламентской ассамблеи ОДКБ. В преддверии выборов международные наблюдатели встретились с главами палат белорусского парламента, кандидатами в Президенты и их доверенными лицами, а также с руководством ЦИК. В основной день голосования, 26 января, делегация наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ будет следить за выборами на избирательных участках в Минске с момента их открытия и до окончания подсчета голосов.

Группы от Панафриканского парламента, Межпарламентской ассамблеи СНГ и Парламентской ассамблеи ОДКБ участвуют в мониторинге выборов Президента Беларуси по приглашению председателя Совета Республики Натальи Кочановой и председателя Палаты представителей Игоря Сергеенко.

политикаобществоЦИК Беларусисаммит ОДКБ