Роль ЦИК в нынешней электоральной кампании значительно возросла - к такому мнению пришли представители Парламентской ассамблеи ОДКБ. В преддверии выборов международные наблюдатели встретились с главами палат белорусского парламента, кандидатами в Президенты и их доверенными лицами, а также с руководством ЦИК. В основной день голосования, 26 января, делегация наблюдателей Парламентской ассамблеи ОДКБ будет следить за выборами на избирательных участках в Минске с момента их открытия и до окончания подсчета голосов.