Рыбу Судного дня выбросило на берег на западе Тасмании в Австралии

Сельдяного короля, или "рыбу Судного дня", известную также как ремень-рыба, выбросило на берег в австралийской Тасмании, пишет РИА Новости.

"Ремень-рыба - одна из самых длинных рыб в океане <…>, которая вырастает до восьми метров в длину. <…> В некоторых легендах и историях эти животные считаются предвестниками катастрофы", - говорится в публикации. говорится в публикации.

Рыбу нашла женщина во время прогулки по пляжу Оушен-Бич на западе Тасмании.

По словам морского эколога Невилла Барретта, сельдяной король обитает в открытом океане на глубине от 150 до 500 метров и может весить более 400 килограммов. "Его редко можно увидеть и тем более поймать", - уточнил эксперт.

В 2011 году мертвого сельдяного короля нашли на пляже Грандвью-Серф в Энсинитасе, недалеко от Сан-Диего, штат Калифорния, США. Два дня спустя землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Лос-Анджелесе и южной части Калифорнии.

Сельдяной король - морская полуглубоководная рыба - встречается в теплых, умеренно теплых и умеренных водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов, обитает на глубине до километра. Норвежские рыбаки встречали этих особей в косяках сельди и дали им название из-за "короны" на голове из лучей спинного плавника. В Японии считают, что появление сельдяного короля предвещает землетрясения и цунами, но ученые опровергают существование такой взаимосвязи.