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Рютте требует вчетверо увеличить расходы НАТО на ПВО и ПРО
Генсек НАТО потребовал в 4 раза увеличить расходы стран - членов альянса на противовоздушную и противоракетную оборону. Параллельно государства Североатлантического блока должны нарастить до 5 % ВВП расходы на оборонные нужды в целом.
Рютте делает акцент на том, что из опыта украинского конфликта можно сделать вывод: именно нанесение ракетно-бомбовых и дроновых ударов по целям в тылу представляет наибольшую опасность.
На ближайшем саммите НАТО, который стартует 24 июня в Гааге, генсек будет требовать увеличения расходов в 4 раза.
Параллельно с милитаризацией Европы по линии альянса наблюдается увеличение оборонных расходов по линии ЕС: Евросоюз создает оборонный фонд в размере 800 млрд на развитие оружейного производства. В условиях бюджетного кризиса, от которого страдают все евространы, не понятно одно: за счет чего будут осуществлять этот план.