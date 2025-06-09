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Рютте требует вчетверо увеличить расходы НАТО на ПВО и ПРО

Генсек НАТО потребовал в 4 раза увеличить расходы стран - членов альянса на противовоздушную и противоракетную оборону. Параллельно государства Североатлантического блока должны нарастить до 5 % ВВП расходы на оборонные нужды в целом.

Рютте делает акцент на том, что из опыта украинского конфликта можно сделать вывод: именно нанесение ракетно-бомбовых и дроновых ударов по целям в тылу представляет наибольшую опасность.

На ближайшем саммите НАТО, который стартует 24 июня в Гааге, генсек будет требовать увеличения расходов в 4 раза.

Параллельно с милитаризацией Европы по линии альянса наблюдается увеличение оборонных расходов по линии ЕС: Евросоюз создает оборонный фонд в размере 800 млрд на развитие оружейного производства. В условиях бюджетного кризиса, от которого страдают все евространы, не понятно одно: за счет чего будут осуществлять этот план.

НАТОМарк Рютте