Рютте требует вчетверо увеличить расходы НАТО на ПВО и ПРО

Генсек НАТО потребовал в 4 раза увеличить расходы стран - членов альянса на противовоздушную и противоракетную оборону. Параллельно государства Североатлантического блока должны нарастить до 5 % ВВП расходы на оборонные нужды в целом.

Рютте делает акцент на том, что из опыта украинского конфликта можно сделать вывод: именно нанесение ракетно-бомбовых и дроновых ударов по целям в тылу представляет наибольшую опасность.

На ближайшем саммите НАТО, который стартует 24 июня в Гааге, генсек будет требовать увеличения расходов в 4 раза.