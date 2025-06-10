С начала купального сезона в Беларуси утонул 31 человек

В МЧС рассказали, сколько людей утонуло в Беларуси за первый месяц купального сезона news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46257362-186d-4d49-968c-9c7854c34c50/conversions/0648f683-f6a2-4afb-bfed-bbb515a3d1cd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46257362-186d-4d49-968c-9c7854c34c50/conversions/0648f683-f6a2-4afb-bfed-bbb515a3d1cd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46257362-186d-4d49-968c-9c7854c34c50/conversions/0648f683-f6a2-4afb-bfed-bbb515a3d1cd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/46257362-186d-4d49-968c-9c7854c34c50/conversions/0648f683-f6a2-4afb-bfed-bbb515a3d1cd-xl-___webp_1920.webp 1920w

С 1 мая текущего в Беларуси утонул 31 человек, сообщил на пресс-конференции помощник министра - пресс-секретарь МЧС Евгений Барановский, о чем пишет Sputnik Беларусь.

Май выдался холодным, поэтому люди пока массово не купаются. Тем не менее, трагедии уже есть.

"С 1 мая при купании погиб один человек. В целом, от утопления погиб 31 один человек. Но здесь нужно понимать обстоятельства случившегося, чтобы выстраивать профилактические компоненты", - сказал Евгений Барановский

Он уточнил, что при аварии маломерных судов погиб один человек, при падении в воду - семь, при рыбной ловле с берега - также семь, при рыбной ловле с лодки - три.

По словам пресс-секретаря МЧС, за аналогичный период в 2024 году при купании погибли 16 человек, из них пятеро детей.

"Основная причина трагедий на воде - это личная беспечность, низкий уровень культуры безопасности жизнедеятельности. В основном те люди, которые погибают на воде, находятся в состоянии алкогольного опьянения, где-то - купаются в местах, не предназначенных для этого", - добавил Евгений Барановский.