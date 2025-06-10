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С начала купального сезона в Беларуси утонул 31 человек
С 1 мая текущего в Беларуси утонул 31 человек, сообщил на пресс-конференции помощник министра - пресс-секретарь МЧС Евгений Барановский, о чем пишет Sputnik Беларусь.
Май выдался холодным, поэтому люди пока массово не купаются. Тем не менее, трагедии уже есть.
"С 1 мая при купании погиб один человек. В целом, от утопления погиб 31 один человек. Но здесь нужно понимать обстоятельства случившегося, чтобы выстраивать профилактические компоненты", - сказал Евгений Барановский
Он уточнил, что при аварии маломерных судов погиб один человек, при падении в воду - семь, при рыбной ловле с берега - также семь, при рыбной ловле с лодки - три.
По словам пресс-секретаря МЧС, за аналогичный период в 2024 году при купании погибли 16 человек, из них пятеро детей.
"Основная причина трагедий на воде - это личная беспечность, низкий уровень культуры безопасности жизнедеятельности. В основном те люди, которые погибают на воде, находятся в состоянии алкогольного опьянения, где-то - купаются в местах, не предназначенных для этого", - добавил Евгений Барановский.
Фото: Sputnik / Мария Амелина