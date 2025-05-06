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Самолет Президента Гвинеи-Бисау приземлился в Национальном аэропорту Минск
6 мая вечером самолет Президента Гвинеи-Бисау приземлился в Национальном аэропорту Минск. У трапа главу африканского государства встретил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков.
В марте главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по телефону. А ранее в ноябре 2024 года состоялась краткая встреча в Баку на полях Всемирного саммита по борьбе с изменением климата. В Беларуси президент Гвинеи-Бисау до 8 мая. Затем высокий гость направится в Москву, где примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины Великой Победы.