Самолет Президента Гвинеи-Бисау приземлился в Национальном аэропорту Минск

В марте главы государств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по телефону. А ранее в ноябре 2024 года состоялась краткая встреча в Баку на полях Всемирного саммита по борьбе с изменением климата. В Беларуси президент Гвинеи-Бисау до 8 мая. Затем высокий гость направится в Москву, где примет участие в мероприятиях в честь 80-й годовщины Великой Победы.