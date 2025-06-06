Самые горячие новости недели в "Клубе редакторов"

Уровень стратегического, всепогодного, всестороннего партнерства, который определил Китай, - это высший уровень отношений между государствами. С нами, со страной, которая в экономике, в населении, в территории для Китая не является равноправным партнером, честно говоря, но это очевидные вещи. Но то, что они вот так преподносят наш статус, то, что они так относятся к нашей стране, к нашему Президенту, то, что во время этого визита обсуждались стратегические решения по переформатированию экономики нашей страны, по переходу на новый технологический уклад, по современнейшему китайскому оборудованию, решению и технологиям - это вложение в будущее нашей страны в сравнении с соседней Европой, где идет деиндустриализация.