Санду шантажирует Приднестровье

В глубоком энергокризисе. В Приднестровье запаса газа при нынешнем расходе хватит лишь на 11 суток. Об этом заявил вице-премьер региона.

При этом президент Молдовы Санду продолжает шантаж. Она заявила, что не пропустит российский газ. Гуманитарные поставки Тирасполю - она считает "незаконными". Они якобы нарушают международные санкции. При этом Санду заявила, что Кишинев готов предоставить финансовую помощь Приднестровью. Но при поддержке зарубежных партнеров и только с условием вывода российских миротворцев и замены их на гражданскую миссию ООН или ЕС.