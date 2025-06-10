Сборная Беларуси уступила России на Национальном стадионе

На Национальный футбольный стадион в товарищеском матче сошлись сборные Беларуси и России. Арена собрала около 28-ми тысяч болельщиков, но родные стены не помогли нашей сборной избежать поражения. Еще в первом тайме за гостей хет-триком отметился форвард московского "Динамо" Ярослав Гладышев. Он же во второй половине довёл дело до покера, а за хозяев один мяч отыграл Валерий Громыко. 1:4 - белорусы уступили. На прошлой неделе наша сборная с таким же счетом одолела команду Казахстана. А уже в сентябре дружину Карлоса Алоса ждет старт в квалификации к чемпионату мира.