Семейные династии примут участие в военном параде 9 Мая

"Наша профессия - Родину защищать" - семейный девиз военной династии Сачковых из Минска. Представители всех поколений примут участие в военном параде. Старший из династии, полковник в отставке Вячеслав Дмитриевич Сачков, - в качестве почетного гостя. Трое его внуков - будущие защитники Отечества - примут непосредственное участие в военном параде 9 Мая в Минске.

Участие в военном параде - большая честь и ответственность для каждого. А еще это уважение и почет, трепетное чувство к памяти дедов и прадедов, героев, которые воевали в Великой Отечественной.