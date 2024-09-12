Сербия может стать частью БРИКС

Перспективы БРИКС привлекают все больше стран. The Times пишет, что Белград может встать в очередь на пополнение рядов организации. Президент Сербии поставил под сомнение будущее своей страны в ЕС и предполагает, что она может присоединиться к альянсу, который возглавляют Россия и Китай. Издание напоминает, что Белград долгое время балансировал между Востоком и Западом, но война в Украине вынуждает выбрать конкретную сторону. Похоже, Сербия склоняется к Кремлю. Правительственная делегация Сербии ездила на саммит БРИКС в Казань, где вице-премьер также прямо заявил, что надеется на присоединение к блоку. А президент Вучич недавно допустил, что тему вступления в БРИКС могут вынести на референдум.