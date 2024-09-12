Символической победой Кремля называет The Washington Post саммит БРИКС. Целый ряд публикаций в западной прессе указывает на растущее влияние блока на глобальную политику.

Особо отмечаются заявления лидеров о необходимости поиска мирного пути взаимодействия между странами и роли, которую играет для этого площадка БРИКС. А также о спросе на альтернативные пути сотрудничества в обход западных санкций.

Мировые СМИ уже который день публикуют развернутые материалы по саммиту БРИКС в Казани, подтверждая его статус как одного из самых значительных политических событий года. Американский канал ABC News отмечает, что встреча лидеров в столице Татарстана стала крупнейшим внешнеполитическим мероприятием чуть ли не за всю историю России.

О возможном создании трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры блока пишет агентство Bloomberg . Издание называет ее "зонтиком БРИКС".

Сразу несколько статей подготовило агентство Global Euronews, осветив ряд двусторонних встреч президента России, еще раз опровергнув западный нарратив об изоляции Москвы. Британский портал UnHerd отмечает, что саммит БРИКС в Казани становится поворотным моментом для мировой геополитики и экономики.

"Санкции против России и заморозка ее активов западными державами подчеркнули необходимость финансовой независимости, сделав программу дедолларизации не только желательной, но и необходимой. Объем торговли валютами стран-членов уже превзошел долларовые транзакции. Теперь Россия поставила перед блоком новую стратегическую цель: дедолларизацию".

The Washington Post пишет, что саммит в Казани подчеркнул провал политики США по изоляции России. Эксперты издания указывают, что это несомненная символическая победа Кремля.

Агентство Reuters сделало акцент на заявлениях лидеров по обстановке на Ближнем Востоке. О мирных инициативах блока пишет также испанское издание EFE. В частности, отмечая, что все страны группы БРИКС хотят, чтобы война в Украине закончилась как можно скорее и желательно мирным путем. Достойный ответ западным спонсорам войны. В целом зарубежная пресса отмечает растущий спрос на альтернативный центр силы. В этом смысле саммит стал настоящим триумфом, пишет BBC. С сожалением отмечая, многие годы западные критики недооценивали организацию, которая теперь "разминает новые мускулы". Британская телекорпорация особо выделила участие в блоке бывшей английской колонии Индии, которая сейчас является одним из крупнейших бенефициаров эволюции и расширения группы БРИКС.

"Совместное заявление, опубликованное после саммита, провозглашает те же принципы и цели, которые Дели формулирует в своих собственных публичных сообщениях и политических документах: взаимодействие с глобальным Югом, продвижение многосторонности и многополярности, поддержка реформы ООН и критика западного режима санкций".

Т.е., западная пресса, наконец, заметила очевидное: именно национальные интересы стран - главная движущая сила нового мироустройства. Даже в Брюсселе признают очевидное: Евросоюзу пора перестать "учить других" и начать проявлять уважение. Так прокомментировал саммит БРИКС глава Европейского совета Шарль Мишель в интервью The Financial Times.

"Мы уверены, что знаем, как правильно, а как неправильно. И мы не пытаемся по меньшей мере понять, каковы причины других стран полагать иначе".