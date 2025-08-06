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12 наград завоевали белорусские гребцы на "Алтайской регате" в Барнауле
Белорусы завоевали 12 наград международных соревнований по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров "Алтайская регата" в Барнауле, сообщает БЕЛТА.
Во второй и заключительный день соревнований наши гребцы выиграли шесть наград. В финале на 200-метровке в мужской байдарке-одиночке лучший результат показал Эмиль Абалмасов, вслед за ним финишировал Игорь Якшин. В заезде на 10 км белорусы поменялись местами - Якшин победил, Абалмасов стал вторым. Также две медали 6 августа забрал каноист Иван Архипенко: золото на дистанции 10 000 м и бронзу в спринте.
Итоговый результат белорусской команды на турнире в Барнауле составил 12 наград: пять золотых, пять серебряных и две бронзовые. Участие в Алтайской регате приняли полторы сотни спортсменов 2007 года рождения и младше из пятнадцати стран: Беларуси, России, Азербайджана, Индии, Индонезии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Малайзии, Мьянмы, Сербии, Таджикистана, Турции, Узбекистана и Филиппин.