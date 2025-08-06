12 наград завоевали белорусские гребцы на "Алтайской регате" в Барнауле

Во второй и заключительный день соревнований наши гребцы выиграли шесть наград. В финале на 200-метровке в мужской байдарке-одиночке лучший результат показал Эмиль Абалмасов, вслед за ним финишировал Игорь Якшин. В заезде на 10 км белорусы поменялись местами - Якшин победил, Абалмасов стал вторым. Также две медали 6 августа забрал каноист Иван Архипенко: золото на дистанции 10 000 м и бронзу в спринте.