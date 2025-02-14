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15 февраля в Раубичах стартует Кубок сильнейших спортсменов по биатлону
Беларуси принимает Кубок сильнейших спортсменов по биатлону - олимпийских чемпионов, чемпионов мира и Европы, победителей этапов Кубка мира.
С 15 по 23 февраля в спорткомплексе "Раубичи" пройдет праздник спорта, который наша страна рассчитывает провести на самом высоком организационном уровне.
15 февраля в Раубичах начнется главный старт сезона
Биатлон удивителен тем, что он зеркало Беларуси. Мальчик или девочка из любого уголка страны может найти себя в биатлоне и достигнуть в этом виде спорта наивысшего результата. Трудись, добивайся, верь в свои силы - и в результате станешь счастливым в родной стране.
В ближайшие девять дней стать героями спорта имеют шанс многие.
Раубичи уже на протяжении полувека зарекомендовали себя как комплекс, способный на все. Организовать турнир, которому позавидуют на всей планете, - это не художественное преувеличение, а истинная правда.
Александр Дорохович, первый замминистра спорта и туризма Беларуси:
"Накал страстей, эмоции. Ждем, приглашаем. Будет интересно, вам понравится. И, конечно же, мы все будем поддерживать наших спортсменов, болеть. А им это очень нужно, им это поможет показать лучшие свои секунды".
Сам же Кубок сильнейших спортсменов готовился героическими усилиями руководства и работников комплекса, ведь зима в Беларуси наступила недавно. Но никто не сомневался, что все будет организовано. Работа пресс-центра налажена чемпионатами Европы, этапами Кубка IBU и Кубка Содружества по биатлону, а также этапами Кубка мира по фристайлу. Тем более в этом году всех встретит уютный новенький музей.
Наталья Алехина, руководитель пресс-центра Кубка сильнейших спортсменов:
"119 журналистов из Беларуси и России. Особое внимание уделяем блогерам. У них есть возможность поработать в составе нашего пресс-центра. Есть допуск на трассы, на зрительские трибуны. И в этот раз наш пресс-центр обновленный. У нас открывается новый музей".
В составе российской сборной созвездие мирового уровня: призер Олимпиады Латыпов, чемпион мира Бабиков, восходящая звезда Серохвостов.
Но и сборная Беларуси выставляет элитный состав: призер чемпионата мира Сола, призеры этапов Кубка мира Лобастов, Лазовский, Воробей и, конечно же, семья чемпионов Смольских.
Азарт борьбы и атмосфера на трибунах - изюминка Раубичей. Кроме белорусского ведущего приглашен и набирающий популярность российский коллега Александр Кузьмин. Кубок сильнейших спортсменов будет включать массу интересных биатлонных дисциплин.
Александр Кузьмин, комментатор спортивных событий:
"Уважаемые друзья, я в дороге в Республику Беларусь. Уверен, что подошли все в оптимальном состоянии, на пике формы. И это значит, друзья, что гонки будут ярчайшими. Республика Беларусь, Раубичи зажигают".
В Раубичах все готово к старту такого большого спортивного соревнования. Сборная готова, оргкомитет готов. Спорткомплекс ждет зрителей. 15 февраля - первый соревновательный день: спринтерские гонки. Это будет очень интересно!