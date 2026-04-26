25 апреля прошла церемония закрытия сезона 2025/2026 минского "Динамо"

На "Минск-Арене" чествовали столичное "Динамо": тысячи болельщиков пришли на торжественное закрытие самого успешного за все 18 лет сезона в истории клуба.

По итогам чемпионата КХЛ "зубры" заняли рекордное 5-е место в лиге и стали вторыми в Западной конференции.

Праздничный вечер завершился большой автограф-сессией и подведением итогов исторического для белорусского хоккея года.

Андрей Стась, капитан ХК "Динамо-Минск":

"Прошло еще не так много времени, и очень тяжело отходить от таких обидных поражений. Анализ процесса, оценку и в целом, что не получилось, мы дадим немножко позже. Большое спасибо болельщикам, что собрались на закрытие сезона. Нет слов, правда, очень приятно".