25 апреля прошла церемония закрытия сезона 2025/2026 минского "Динамо"
На "Минск-Арене" чествовали столичное "Динамо": тысячи болельщиков пришли на торжественное закрытие самого успешного за все 18 лет сезона в истории клуба.
По итогам чемпионата КХЛ "зубры" заняли рекордное 5-е место в лиге и стали вторыми в Западной конференции.
Праздничный вечер завершился большой автограф-сессией и подведением итогов исторического для белорусского хоккея года.
Андрей Стась, капитан ХК "Динамо-Минск":
"Прошло еще не так много времени, и очень тяжело отходить от таких обидных поражений. Анализ процесса, оценку и в целом, что не получилось, мы дадим немножко позже. Большое спасибо болельщикам, что собрались на закрытие сезона. Нет слов, правда, очень приятно".
На церемонии назвали лучших игроков по амплуа. Приз MVP по версии болельщиков получил Сэм Энас, который повторил рекорд КХЛ по очкам в регулярном чемпионате.