28 марта хоккеисты минского "Динамо" сыграют на выезде против одноклубников из Москвы
Автор:Максим Кембель
Большой хоккейный вечер для Беларуси - 28 марта минское "Динамо" сыграет на выезде против московских одноклубников. После двух побед на домашнем льду команда Дмитрия Квартальнова сделала весомую заявку на выход во второй раунд Кубка Гагарина. Но теперь новый матч и новая история. И "зубры" без поддержки не останутся.
Поединок начнется в 17:00 и будет показан в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5".