3 марта на "Чижовка-Арене" стартовал финальный этап "Золотой шайбы"

Отыскать талант, подготовить его и дать дорогу в большое будущее - главные цели республиканских хоккейных соревнований на призы Президента Беларуси "Золотая шайба".

3 марта на льду минской "Чижовка-Арены" стартовал финальный этап среди детей в старшей группе в дивизионе А. В решающий раунд пробились восемь дружин - по одной из каждой области Беларуси, а также два клуба из Минска.

Назар Слезов, представитель Президентского спортивного клуба:

"Основные плюсы - дух коллективизма, дружбы, атмосферы борьбы с соперниками. Вовлечение самых маленьких в активное занятие физической культурой необходимо, чтобы у них был стимул приехать в Минск сыграть на льду "Чижовка-Арены", почувствовать атмосферу больших трибун и одержать первые победы в спорте".