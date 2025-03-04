4 площадки с трибуной под куполом. Крытые теннисные корты торжественно открыли в Пинске

Под куполом 4 площадки с трибуной. Есть и зона для воркаута, тренажерный зал, учебный класс. Для удобства посетителей авто- и велопарковки. Заниматься в спорткомплексе могут все желающие - и взрослые, и дети.





Открытие крытых теннисных кортов в Пинске - событие долгожданное. Из-за санкций были проблемы с поставкой купола. Но вопрос решили: по спецзаказу его изготовила отечественная компания. Подобные объекты планируют создать в Бобруйске и Витебске.

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Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:

"Пинская школа - одна из лучших в стране. Но она была всегда волею судьбы обделена именно инфраструктурой. И все понимали, что необходимо это сделать, необходимо построить. И вот работа и понимание всех органов позволили сделать это, запустить".