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4 площадки с трибуной под куполом. Крытые теннисные корты торжественно открыли в Пинске
Под куполом 4 площадки с трибуной. Есть и зона для воркаута, тренажерный зал, учебный класс. Для удобства посетителей авто- и велопарковки. Заниматься в спорткомплексе могут все желающие - и взрослые, и дети.
Открытие крытых теннисных кортов в Пинске - событие долгожданное. Из-за санкций были проблемы с поставкой купола. Но вопрос решили: по спецзаказу его изготовила отечественная компания. Подобные объекты планируют создать в Бобруйске и Витебске.
Сергей Рутенко, председатель Белорусской теннисной федерации:
"Пинская школа - одна из лучших в стране. Но она была всегда волею судьбы обделена именно инфраструктурой. И все понимали, что необходимо это сделать, необходимо построить. И вот работа и понимание всех органов позволили сделать это, запустить".
Сейчас в новом спорткомплексе проходит открытое первенство Брестской области по теннису. Всего в регионе действует 16 открытых и 3 крытых корта. Расположены они в Березовском районе, Барановичах, Бресте и Пинске.