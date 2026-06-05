5 июня сборная Беларуси по футболу сыграет против команды из Сирии

Большой футбольный вечер 5 июня пройдет в Минске: сборная Беларуси проведет первую за год домашнюю игру. Игра против Сирии состоится на Национальном стадионе. Белорусский соперник тактически грамотный и организованный, в рейтинге FIFA выше белорусов. Но команда Виктора Ганчаренко настроена серьезно и готова порадовать болельщиков.

Однозначно, эта игра будет отличаться от предыдущих спаррингов: во-первых, это первый домашний поединок для Виктора Ганчаренко, во-вторых, в команде немало новичков и, в-третьих, поединок пройдет на родном поле и со своими болельщиками на трибунах, что сыграет свою важную роль.

Виктор Ганчаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

"Когда в первый раз я сюда попал (на Национальный стадион. - Прим. ред.), не верилось в то, что это происходит дома, казалось, что где-то за границей, в России, где много современных стадионов. Странные ощущения: ты вроде понимаешь, что стадион суперсовременный, и к тому же домашний матч, это дополнительный драйв".

Болельщикам также нужен драйв, за который на поле будут отвечать игроки и тренерский штаб. Никакой недооценки нет: Сирия - серьезная команда, в рейтинге FIFA занимает 84-е место, Беларусь - 97-я.

"Мы разобрали их: играют 4-4-2, в обороне очень компактно, хорошо убегают в контратаки, поэтому будет непросто. Это хороший соперник, который выше нас в рейтинге, поэтому по-любому будет непросто, но мы отдадим все силы, чтобы порадовать болельщиков", - отметил полузащитник сборной Беларуси по футболу Юрий Ковалев.

На игру уже продано больше 12 тыс. билетов. Для всех гостей Федерация футбола подготовила большую развлекательную программу.