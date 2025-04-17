8 шайб "Динамо": как болельщики празднуют победу, оценка тренера и комментарии самих хоккеистов
Автор:Андрей Козлов
Популярность хоккея сейчас в Беларуси бьет все рейтинги, погружает едва ли не каждого белоруса в дискуссии об игре минского "Динамо" и выводит хоккеистов в ранг суперзвезд. "Минск-Арена" как бурлящий котел эмоций, она притягивает к себе самых преданных фанатов, ведь найти билет является сегодня большим достижением.
Накануне белорусский хоккей создал еще одно летописное спортивное произведение: команда "Динамо-Минск" разбила вдребезги оборону челябинского "Трактора" и забросила 8 фантастических шайб. Однако таких моментов в текущем сезоне уже было немало. В серии 1/4 финала Кубка Гагарина "зубры" сократили счет - 1:2. "Минск-Арена" в очередной раз показала всему хоккейному миру: лучший хоккей - в Республике Беларусь.
Даже журналистам невозможно было попасть на "Минск-Арену", их тут же окружали болельщики, все хотели высказаться.
Новым кумиром девчонок становится молодой белорус и открытие плей-офф Егор Бориков, который спустя 30 секунд забросил четвертую шайбу в ворота "Трактора".
В команде "Динамо" собран удивительный состав, все являются совершенно харизматичными, но такими разными мужчинами. Самый характерный Дмитрий Квартальнов, главный тренер команды, сколотил их в такую банду, которая набросала 8 шайб челябинскому "Трактору".
Кто был на "Минск-Арене" 16 апреля, тот вытянул счастливый билет и уже готовит подсевшие голосовые связки на 18 апреля. Но на прошедшем матче хотелось петь после финальной сирены сначала неизменно победную "Седую ночь", а потом отметить красивый "ноль" в воротах вратаря Василия Демченко. В хоккее такой матч называют "сухарь".
Болельщики поделились, что они гордятся белорусской командой, а некоторые также рассказывали, что болеют за "Динамо-Минск" уже на протяжении 15 лет.
Социальные сети окрасились в бело-синие цвета, как и трибуны. Кажется, вся Беларусь была на "Минск-Арене". TikTok из Минска наверняка посмотрели во всем мире и еще раз убедились, где прямо сейчас находится самый яркий хоккей и самые яркие болельщики.
Но белорусская фишка - сделать спортивное событие настоящей сказкой. Раскачали арену еще до стартовой сирены, когда на лед спустился талисман команды Зубрик в космическом костюме. Все неслучайно, ведь исторически для белорусского суперклуба серия стартовала в День космонавтики, 12 апреля, поэтому сезон в тот самый день стал официально космическим.
Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК "Динамо-Минск":
"Это была хорошая игра, много голов, наши болельщики рады. Мы сконцентрированы на следующей игре".
Роман Горбунов, нападающий ХК "Динамо-Минск":
"У нас лучшая поддержка. Мы все понимали, что этот матч очень важный, потому что счет в серии мог быть другой. Уже готовимся к следующей игре, чтобы сравнять этот счет".
Защитник ХК "Динамо-Минск" Кристиан Хенкель также подчеркнул, что нужно думать и готовиться к следующему матчу.
Игроки "Динамо-Минск" в самой превосходной степени становятся национальным достоянием. Купить заветный билет - это вытянуть счастливую лотерею. Очереди к кассам, рейтинги телетрансляций и всеобщий интерес к хоккею прямо сейчас бьет все рекорды. Ради таких моментов и нужно жить.