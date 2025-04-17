8 шайб "Динамо": как болельщики празднуют победу, оценка тренера и комментарии самих хоккеистов

Популярность хоккея сейчас в Беларуси бьет все рейтинги, погружает едва ли не каждого белоруса в дискуссии об игре минского "Динамо" и выводит хоккеистов в ранг суперзвезд. "Минск-Арена" как бурлящий котел эмоций, она притягивает к себе самых преданных фанатов, ведь найти билет является сегодня большим достижением.

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Накануне белорусский хоккей создал еще одно летописное спортивное произведение: команда "Динамо-Минск" разбила вдребезги оборону челябинского "Трактора" и забросила 8 фантастических шайб. Однако таких моментов в текущем сезоне уже было немало. В серии 1/4 финала Кубка Гагарина "зубры" сократили счет - 1:2. "Минск-Арена" в очередной раз показала всему хоккейному миру: лучший хоккей - в Республике Беларусь.

Даже журналистам невозможно было попасть на "Минск-Арену", их тут же окружали болельщики, все хотели высказаться.

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Новым кумиром девчонок становится молодой белорус и открытие плей-офф Егор Бориков, который спустя 30 секунд забросил четвертую шайбу в ворота "Трактора".

В команде "Динамо" собран удивительный состав, все являются совершенно харизматичными, но такими разными мужчинами. Самый характерный Дмитрий Квартальнов, главный тренер команды, сколотил их в такую банду, которая набросала 8 шайб челябинскому "Трактору".

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Кто был на "Минск-Арене" 16 апреля, тот вытянул счастливый билет и уже готовит подсевшие голосовые связки на 18 апреля. Но на прошедшем матче хотелось петь после финальной сирены сначала неизменно победную "Седую ночь", а потом отметить красивый "ноль" в воротах вратаря Василия Демченко. В хоккее такой матч называют "сухарь".

Болельщики поделились, что они гордятся белорусской командой, а некоторые также рассказывали, что болеют за "Динамо-Минск" уже на протяжении 15 лет.

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Социальные сети окрасились в бело-синие цвета, как и трибуны. Кажется, вся Беларусь была на "Минск-Арене". TikTok из Минска наверняка посмотрели во всем мире и еще раз убедились, где прямо сейчас находится самый яркий хоккей и самые яркие болельщики.

Но белорусская фишка - сделать спортивное событие настоящей сказкой. Раскачали арену еще до стартовой сирены, когда на лед спустился талисман команды Зубрик в космическом костюме. Все неслучайно, ведь исторически для белорусского суперклуба серия стартовала в День космонавтики, 12 апреля, поэтому сезон в тот самый день стал официально космическим.

Дмитрий Квартальнов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc40dff4-143b-46b0-a519-62b0273d500c/conversions/2f38337e-fe12-4649-a954-5366d870b65c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc40dff4-143b-46b0-a519-62b0273d500c/conversions/2f38337e-fe12-4649-a954-5366d870b65c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc40dff4-143b-46b0-a519-62b0273d500c/conversions/2f38337e-fe12-4649-a954-5366d870b65c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/dc40dff4-143b-46b0-a519-62b0273d500c/conversions/2f38337e-fe12-4649-a954-5366d870b65c-xl-___webp_1920.webp 1920w Дмитрий Квартальнов

Дмитрий Квартальнов, главный тренер ХК "Динамо-Минск":

"Это была хорошая игра, много голов, наши болельщики рады. Мы сконцентрированы на следующей игре".

Роман Горбунов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/091ab968-69b5-4a13-b171-5b298823ecee/conversions/b5854ba2-cd9c-479f-93c1-827862ef0f4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/091ab968-69b5-4a13-b171-5b298823ecee/conversions/b5854ba2-cd9c-479f-93c1-827862ef0f4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/091ab968-69b5-4a13-b171-5b298823ecee/conversions/b5854ba2-cd9c-479f-93c1-827862ef0f4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/091ab968-69b5-4a13-b171-5b298823ecee/conversions/b5854ba2-cd9c-479f-93c1-827862ef0f4d-xl-___webp_1920.webp 1920w Роман Горбунов

Роман Горбунов, нападающий ХК "Динамо-Минск":

"У нас лучшая поддержка. Мы все понимали, что этот матч очень важный, потому что счет в серии мог быть другой. Уже готовимся к следующей игре, чтобы сравнять этот счет".

Защитник ХК "Динамо-Минск" Кристиан Хенкель также подчеркнул, что нужно думать и готовиться к следующему матчу.