9-й тур чемпионата Беларуси по футболу стартует тремя матчами

Тремя матчами сегодня стартует девятый тур чемпионата Беларуси по футболу!



В первом поединке игрового дня - "Сморгонь" примет "Славию", которая продолжает борьбу за медали первенства, однако в крайних двух играх терпела поражения. Стартовый свисток прозвучит в 17 часов.



В Жодино "Торпедо-БелАЗ" примет буксующий на старте сезона "Неман" - репетиция финала Кубка страны, за который эти команды поспорят 24 мая. Начало в 19:00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5".



А следом на спортивном канале следим за поединком между "Гомелем" и "Нафтаном". 9-й тур продолжится в субботу и завершится в воскресенье.