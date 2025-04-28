Агрогородок Бабиничи стал центром большой гандбольной жизни Витебского региона

Агрогородок Бабиничи отныне центр большой гандбольной жизни Витебского региона. Именно здесь проводит свои домашние матчи новый клуб "МАЗ-Орша", состав которого в основном сформирован на базе оршанских спортсменов. Таким образом, мужской гандбол с этого сезона вернулся в северный регион.

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Физкультурно-оздоровительный комплекс, реконструированный в 2021 году по указу Президента, отныне большой центр гандбола в Витебском регионе. Агрогородок Бабиничи отныне имеет свою профессиональную команду, которая была создана лишь в сентябре 2024 года, но уже в следующем чемпионате Беларуси.

Витебский регион Беларуси подарил талантливых гандболистов, среди которых Вячеслав Солдатенков, Никита Вайлупов, Вячеслав Бохан. Этот список можно продолжать долго. А учитывая этот факт, все же отсутствие своей мужской команды, представляющей Витебскую область в чемпионате, казалось максимально нелогичным. Глава профильной федерации Владимир Коноплев и власти Орши эту ситуацию исправили.

"МАЗ-Орша" выступает во втором дивизионе первенства страны, а домашние игры проводит в Бабиничах.

Александр Соловьев, директор ГК "МАЗ-Орша": "До 250 мест вмещают наши трибуны. Болельщики ходят, особенно сейчас, на плей-офф. Здесь шумно, здесь весело, здесь атмосферно. Поэтому спасибо большое болельщикам, которые поддерживают команду".

Андрей Станиславович Барбашинский, наш олимпийский чемпион, завидует этому залу. По-хорошему.

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"Да, был он у нас. Он очень рад был, что у нас такой зал есть. И сказал, что по-хорошему немножко завидует",- подтвердил Александр Соловьев.

Главным тренером символичной команды стал Василий Фоменко, который нашел в свое время и Бохана, и Солдатенко.

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"Все на контрактах у нас ребята. Клуб создавали в августе быстро-быстро. И собрали ребят 16 человек. Основной возраст - 2006-2008 год рождения", - пояснил Василий Фоменко.

Ассистирует главкому чемпион мира по пляжному гандболу, именитый игрок в прошлом Сергей Убоженко.

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"Чем больше клубов и команд в Республике Беларусь, тем, конечно, это идет на пользу. И для сборной, и для клубов, и для областей в целом. Чем больше этих детей будет в спорте, тем больше оттуда можно брать и талантов, и каких-то суперзвездочек", - рассказал Сергей Убоженко.

Команду комплектовали быстро. Костяк здесь - гандболисты Орши. Парням понадобилось время, чтобы сыграться. А весной пришел результат. И уже в этом сезоне дружина Фоменко продолжает битву за места с 9-го по 12-е в чемпионате.

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Владимир Коноплев, председатель Белорусской федерации гандбола: "В Бабиничах есть прекраснейший спортивный комплекс, которому могут позавидовать и областные центры, и даже такие крупные города, как Бобруйск, Витебск, Гродно, у которых нет таких хороших комплексов. Я съездил, изучил всю эту историю. Материальная база создана государством хорошая. Переговорил с председателем исполкома, переговорил с начальником спорта, областного спорта. Послушал совет главного тренера нашей сборной Шевцова Юрия Анатольевича, который сказал: "Владимир Николаевич, если создавать, то надо сначала создавать команду, учитывая то, что это регион, чтобы там были свои игроки". И мы на основе тех игроков, которые были в Орше, создали эту команду. И она сейчас успешно выступает во втором дивизионе. Думаем ее укрепить, и чтобы она с осени, с начала нового нашего сезона, выступала в Высшей лиге".