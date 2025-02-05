Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира WTA-250 в Румынии

В первом раунде белоруска почти за три часа одолела в трехсетовом поединке испанку Джессику Бузас Манейро - 6:7 (0:7), 7:5, 6:4. В матче 1/8 финала Саснович встретится с представительницей Канады Мариной Стакушич. Белоруска начала этот турнир с квалификации: сначала она обыграла румынку Мириам Булгару, а потом уступила испанской теннисистке Саре Соррибес-Тормо. Однако затем испанка снялась с турнира и Саснович заменила ее в основной сетке.