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Александра Саснович вышла в 1/8 финала турнира WTA-250 в Румынии
Теннисистке из Беларуси Александре Саснович удалось выйти в 1/8 финала одиночного разряда турнира WTA-250 в румынском городе Клуж-Напока с призовым фондом 275 тыс. долларов, пишет БЕЛТА.
В первом раунде белоруска почти за три часа одолела в трехсетовом поединке испанку Джессику Бузас Манейро - 6:7 (0:7), 7:5, 6:4. В матче 1/8 финала Саснович встретится с представительницей Канады Мариной Стакушич. Белоруска начала этот турнир с квалификации: сначала она обыграла румынку Мириам Булгару, а потом уступила испанской теннисистке Саре Соррибес-Тормо. Однако затем испанка снялась с турнира и Саснович заменила ее в основной сетке.
В матче первого круга парного разряда Саснович и польская теннисистка Катажина Питер выиграли у бельгийско-американского тандема Кимберли Циммерман / Куинн Глисон - 6:2, 6:0 и вышли в четвертьфинал.
Турнир Transylvania Open завершится 9 февраля.