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Алексей Протас назван второй звездой игрового дня НХЛ
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Белорусский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Алексей Протас признан второй звездой игрового дня НХЛ, пишет sport5.by.
Прошедшей ночью во встрече с "Анахаймом" (7:4) витеблянин записал на свой счет первый хет-трик в карьере.
Третьей звездой игрового дня признан капитан "Питтсбурга" Сидни Кросби.
В игре с "Вегасом" (3:2 ОТ) канадский нападающий забросил две шайбы.
Первой звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге признан вратарь "Миннесоты" Филип Густавссон, который в матче с "Колорадо" (2:1 Б) отразил 27 бросков.